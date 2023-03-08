مصر تعلن دعما جديدا للمواطنين بعد إطلاق السيسي أكبر حزمة اجتماعية في تاريخ البلاد

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية على مدار الأزمة العالمية تتحمل جزءا كبيرا من العبء نتيجة زيادة وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الموازنة كان بها أرقام محددة خاصة بالسلع التموينية والخبز والمواد البترولية وهذا العام نتيجة الارتفاعات الكبيرة سيكون هناك عبء إضافي للسلع التموينية والخبز بقيمة 54 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية.

وتابع، أن عبئا إضافيا للمواد البترولية مثل السولار وأنبوبة البوتاجاز سيصل لحوالي 45 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 100 مليار جنيه تتحملها الدولة المصرية عن المواطن المصري.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى التوجيهات المهمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر، يتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل المقبل وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات في الموعد المقرر، لافتًا إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف بها الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين من تأثيرات الأوضاع العالمية.

المصدر: RT