مصر.. جفاف مفاجئ يضرب أهم ترع البلاد والحكومة تصدر بيانا عاجلا

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بيانا بعد الجفاف الذي ضرب ترعة السويس، عقب شكاوى عديدة من المواطنين.

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وأكدت وزارة الري، أن "التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار على الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة على غير المعتاد في هذا الوقت من العام، وهو ما تزامن مع إقبال المزارعين على سحب المياه بكثافة لزوم الري الأخير للقمح قبل حلول شهر رمضان المبارك".

وأوضحت وزارة الري: بخلاف السحب المخالف للمياه، وبالإضافة لزيادة السحب على استخدامات مياه الشرب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كما تصادف كل ذلك مع وجود أعمال تطوير في قطاع الترعة، الأمر الذى أدى لوجود بعض الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس.

المصدر: القاهرة 24