مصر.. الهيئة القومية لسكك الحديد تكشف ملابسات حادث قطار قليوب

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل حادث قطار قليوب الذي وقع مساء يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل اثنين

وفي بيان لها، أفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنه في "تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 /3027 ركاب شبرا/منوف/كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.

وأشارت إلى أنه نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وعلى الفور وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

وذكرت الهيئة أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار.

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة علي الفور برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات.

وفي تقرير مبدئي، أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء يوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.

المصدر: "بوابة الأهرام" + "صدى البلد"