وزارة الصحة المصرية: قتيل و16 إصابة جراء حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، بمحطة قطارات قليوب المحطة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبد الغفار، بأن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب، وستوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا بخروج قطار متجه من محطة رمسيس لمنوف، عن مساره بمحطة قليوب البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لكشف تفاصيل الواقعة.

من جانبه انتقل محافظ القليوبية فور إخطاره بالواقعة لمكان الحادث للوقوف على آخر المستجدات والإعلان عن كافة تفاصيله.

المصدر: "صدى البلد"