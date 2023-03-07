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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البولندي بقصر اليمامة (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البولندي بقصر اليمامة (صور+ فيديو)
AFP
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي.


وفي بداية الاستقبال، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن ترحيبه برئيس الوزراء البولندي في المملكة، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة.

وعبر ماتيوس مورافيسكي عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت "واس" أنه جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

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