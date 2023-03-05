مصر تتخذ قرارا عاجلا بشأن اللحوم المستوردة من البرازيل

كشف مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية في مصر إيهاب صابر، أنه سيتم تعليق استيراد الأبقار من البرازيل لفترة مؤقتة بداية من غد الاثنين.

إقرأ المزيد

وأوضح أن قرار التعليق سيتم لحين ظهور نتيجة التحليل بالمعامل الكندية حول موضوع إصابة الماشية هناك بجنون البقر، مضيفًا أن اتخاذ القرار يؤخذ بناء على رؤية عامة، والتاريخ المرضي للحيوانات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيوينة، أن مرض جنون البقر معروف منذ سنوات وليس حديث الفترة الحالية، مضيفا أن الأعراض تظهر على الحيوان عندما يكون عمره 3 سنوات.

ولفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إلى أن هناك أمراضًا كثيرة لها أعراض عصبية، تشبه جنون البقر، وتصيب الحيوان عندما يبلغ 9 سنوات من العمر، ولا تنتقل إلى البشر لأنه عبارة عن خلل طبيعي وظيفي في بعض وظائف الجسم.

وأردف صابر، أن الأمر لا يستدعي القلق، ووزارة الزراعة شكلت لجنة لمتابعة الحيوانات التي تدخل مصر، وهناك لجنة علمية سوف تنعقد غدًا تتخذ إجراءات للتأكد من سلامة الحيوانات المستوردة.

ولفت اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة ورئيس هيئة الخدمات البيطرية، إلى أن هذه الحالة تكررت قبل نحو 4 سنوات، وتم تعليق الاستيراد من الولاية التي ظهر فيها المرض، وتم فتح الاستيراد مجددًا بعد عدة أيام بعد التأكد من زوال المرض.

المصدر: القاهرة 24