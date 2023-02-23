"الدجاج البرازيلي يدمر مصر".. جدل واسع حول سقوط صناعة الدجاج بعد اكتفاء ذاتي 5 أعوام

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدمير صناعة الدجاج وتربيتها بعد لجوء البلاد لاستيراد الدجاج المجمد لسد العجز في الأسواق.

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وأكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن استيراد الدجاج يهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق.

وأوضح المنوفي خلال مداخلة تلفزيوينة أن سعر كيلو الفراخ المجمدة المستوردة 60 جنيها والفراخ وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها، مضيفا أن أول شحنة دواجن دخلت مصر قبل 15 يوما.

وتابع أن الدولة سهلت دخول شحنة الدواجن المجمدة من البرازيل بعد إجراء الفحوصات وأخذ عينات منها لفحصها قبل الإفراج الجمركي عنها، لافتا إلى أن الاستيراد يهدف لعمل توازن بين العرض والطلب وتوفير الدواجن في السوق المحلية.

ورغم الحديث عن استيراد الدجاج لتحقيق التوازن في السوق، إلا أن البعض اعتبر هذه الخطوة من ضمن خطوات تدمير صناعة الدجاج بعد أزمة الأعلاف التي ضربت البلاد مؤخرا، وأدت إلى تخلي الكثير من العاملين في هذا المجال ترك العمل، وإعدام عدد كبير من الكتاكيت.

الدعاية للمنتج الذي دمروا بسببه الثروة الداجنة في مصر!

كل الاعلام في نفس واحد، كل الذباب الالكتروني على نغمة واحدة: الفراخ البرازيلي وصل.. ألم تقولوا بأزمة في توفير الدولار؟..

سين سؤال: ما هي الجهة المستوردة؟ pic.twitter.com/Kg0cRccUPA — سليم عزوز (@selimazouz1) February 22, 2023

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "الدعاية للمنتج الذي دمروا بسببه الثروة الداجنة في مصر! كل الاعلام في نفس واحد، كل الذباب الالكتروني على نغمة واحدة: الفراخ البرازيلي وصل.. ألم تقولوا بأزمة في توفير الدولار؟.. سين سؤال: ما هي الجهة المستوردة؟".

لقيت خبر من ٢٠٠٨ مربي الدواجن بيتخانقوا مع الحكومة عشان كانت عايزة تستورد فراخ وتشيل ٣٠% من جماركها وهم بكل هدوء قالوا لهم ان كدا بيضرهم عشان المحلى أغلى من المستورد أصلا 😂 كل الخناقات فى مصر أبدية بلا بداية ولا نهاية pic.twitter.com/nD3yfix5t0 — nora gamal (@noragamal68) February 22, 2023

وقال ناشط آخر: "لقيت خبر من 2008 مربي الدواجن بيتخانقوا مع الحكومة عشان كانت عايزة تستورد فراخ وتشيل 30% من جماركها وهم بكل هدوء قالوا لهم ان كدا بيضرهم عشان المحلى أغلى من المستورد أصلا كل الخناقات فى مصر أبدية بلا بداية ولا نهاية".

المتحدث بسم الوزارة يعني مش التجار السبب في الازمة وطالما اتوفر الدولار ليه ما يعملوا سبوبه من ورا الفراخ المجمدة من البرازيل سعر طن الفراخ من البرازيل ٤٥٠ دولار وكل مازادت الكمية قل السعر طبعا فرق السعر رهيب بين الشراء والبيع فرخه ثمنها١٥جنية بتتباع ب ٦٠ جنيه يعني مكسب ٣٠٠% pic.twitter.com/ThDbiRr6GZ — العمدة سليمان غانم (حساب بديل ) (@AhmedHa07156858) February 22, 2023

وقال ناشط آخر: "المتحدث بسم الوزارة يعني مش التجار السبب في الازمة وطالما اتوفر الدولار ليه ما يعملوا سبوبه من ورا الفراخ المجمدة من البرازيل سعر طن الفراخ من البرازيل 450 دولار وكل مازادت الكمية قل السعر طبعا فرق السعر رهيب بين الشراء والبيع فرخه ثمنها١٥جنية بتتباع ب 60 جنيه يعني مكسب 300%".

المصدر: RT