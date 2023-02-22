مصر تعلن عن إجراء جديد لحل أزمة الدواجن

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مشكلة الدواجن الرئيسية تكمن في موضوع الأعلاف وتوفيرها بالكم الكافي، وهناك بوادر تحسن مع الإفراج عن البضائع من الموانئ وتوفير كميات للسوق.

إقرأ المزيد

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم: ولكن في الفترة التي سبقتها خرجت مزارع من الإنتاج، ولذلك لدينا فجوة زمنية يجب تغطيتها، وحين نلجأ للاستيراد لفترة بغية ضمان دوران عجلة الإنتاج لمزارع التسمين وتشغيل الدورة، ونوفر الأعلاف بأسعار مناسبة للمنتجين لكي يحصل المواطن على الدواجن بأسعار مناسبة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: أهم ما تنظر إليه المؤسسات المالية في مصر، هو أن تحقق الموازنة فائضا أوليا، وهذا يعني أنه لو كانت الإيرادات أكثر من المصروفات فأنت تسير في الطريق الصحيح، ونحن كدولة حريصون على تحقيق ذلك على مدار 4 سنوات ماضية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: حققنا فائضا أوليا 34 مليار جنيه من يوليو 2022 حتى يناير 2023، بالمقارنة بالسنة الماضية 15.4 مليار جنيه.

المصدر: القاهرة 24