الكتكوت ينافس الدولار في مصر بسعر غير مسبوق

تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، خاصة في أسعار اللحوم والدجاج حيث وصل سعر الكتكوت 30 جنيها لأول مرة بعدما كان سعره 4 جنيهات.

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وارتفعت أسعار الدواجن في مصر بنسبة تزيد عن 60% خلال عام لتصل إلى مستويات تاريخية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، و"المبالغة" في السعر من قبل المربين وسماسرة الدواجن، وفقًا لمسؤولي اتحاد الغرف التجارية، بينما تدرس الحكومة استيراد كميات من الدواجن لسد العجز قبل موسم شهر رمضان.

وجاء ارتفاع أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر، بعدما واصلت أسعار الأعلاف الارتفاع لتسجل 21.5 ألف جنيه فى المتوسط للطن من أرض المصنع، بينما سجلت أسعار الكتاكيت مستويات قياسية لتتراوح بين 28 و32 جنيها.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن أسعار الكتاكيت البيضاء سجلت نحو 32 جنيهًا، وتللك الزيادات غير مبررة، وطالب الحكومة بالتدخل والسماح باستيراد الدواجن لمدة تصل إلى 6 شهور على غرار ماحدث في 2010 من أزمة في قطعان الأمهات، حتى تنضبط الأسعار وتعود لطبيعتها.

وأضاف أن السعر العادل للكتكوت يجب أن يكون 16 جنيها، مبررا ذلك بأن التكلفة الفعلية للمفرخ تصل إلى 10 جنيهات بجانب 3 جنيهات هامش ربح و3 جنيهات تعويضًا للخسائر التى حدثت خلال الشهور الماضية.

ولفت إلى أن التكلفة الفعلية لكيلو الدواجن بنحو 65 جنيها أرض المزرعة، مقابل 80 جنيها حاليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية