الحكومة المصرية تتخذ قرارا إسعافيا بعد أزمة الدواجن

قرر مجلس الوزراء المصري إعفاء مزارع الإنتاج الداجني في مصر من الضرائب، وتحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب.

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وستتحمل وزارة المالية الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

من جانبه، قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، إن أزمة نقص الأعلاف جاءت بداية من شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحا أن العلف هو الأساس في تربية الدواجن.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة القاهرة والناس، أن السوق يحتاج كميات من الأعلاف التي ترضي المربين لعودتهم للسوق مرة أخرى، حيث إن تراجع واستقرار الأسعار يأتي من الإنتاج.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 50% من المزارع توقفت والسبب في الأعلاف.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: يجب الوصول لحل نهائي في مشكلة الأعلاف وتوفيرها بكميات كافية، حيث إن السوق يحتاج إفراجات أخرى من الأعلاف لإنعاش السوق المصري.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن عودة المربي للدواجن هو المخرج الوحيد لانخفاض أسعار الدواجن، إلا أن الحل هو توفير كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا، مضيفًا: مافيا السوق السوداء استغلوا الخامات والعلف الذي تم إفراجهم.

المصدر: RT + القاهرة 24