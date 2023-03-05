السعودية.. أوامر ملكية بتعيينات جديدة بينها وزيران ونائب رئيس الاستخبارات
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، عددا من الأوامر الملكية، ومن بينها تعيينات جديدة.
وجاءت أوامر الملك سلمان كالآتي: "
- تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.
- تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام.
- تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الفريق محمد بن عامر بن محمد الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
- تعيين راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعدا لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الدكتور عبد الرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظا للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين اسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعدا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة".
المصدر: "عكاظ"