وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره التونسي العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي نبيل عمار ،العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الوزير المقداد عبر خلال الاتصال عن تقديره لتضامن تونس، قيادة وحكومة وشعبا مع سوريا في مواجهة الزلزال، كما ثمن رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

من جهته، جدد الوزير التونسي تعازيه لنظيره المقداد، مؤكدا استمرار تونس بالوقوف إلى جانب سوريا وسعيها لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران على متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإجراء الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة.

المصدر: "سانا"