رئيسة هنغاريا تنفي نية بلادها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

أكدت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك أن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

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وقالت في مؤتمر صحفي في العاصمة التشيكية براغ: "أقرأ الأخبار في الصحف أنا أيضا. في المجر لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن نقل سفارتنا في إسرائيل".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ذكرت أمس أن هنغاريا ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس الشهر المقبل، في لفتة خاصة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الجانبين اتفقا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، بعد محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وكبير الدبلوماسيين في هنغاريا بيتر زيجارتو.

وهذه الخطوة ستجعل هنغاريا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.

من جهتها، علقت حركة "حماس" على الأنباء الواردة عن إمكانية نقل السفارة الهنغارية إلى القدس، مؤكدة أن الإعلان، إن حصل، يشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية، واعتداء مباشرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشددت الحركة في بيان، السبت، على أن هذه الخطوة المرفوضة ستساهم بشكل مباشر في مزيد من اشتعال المنطقة، فيما المطلوب من الاتحاد الاوروبي هو موقف صارم تجاه هذه الخطوة.

المصدر: وكالات+ RT