هنغاريا تستعد لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هنغاريا ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس الشهر المقبل، في لفتة خاصة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية للصحيفة إن الجانبين اتفقا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، حيث تم الكشف عن التفاصيل خلال محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وكبير الدبلوماسيين في هنغاريا بيتر زيجارتو.

وهذه الخطوة ستجعل هنغاريا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفتح سفارة في القدس، وهو ما يعارضه الاتحاد في ظل عدم وجود اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين.

وربطت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية هذه الخطوة برغبة أوربان في مساعدة نتنياهو، ومنحه إنجازا دبلوماسيا وسط عدم استقرار سياسي بسبب خطط حكومته المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"