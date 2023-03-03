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سوريا.. هزة أرضية تضرب شمال اللاذقية

أخبار العالم العربي

سوريا.. هزة أرضية تضرب شمال اللاذقية
AP
صورة أرشيفية لآثار الزلزال
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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا اليوم الجمعة بأنه رصد عند الساعة 11:51 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم.

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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب كهرمان مرعش التركية
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب كهرمان مرعش التركية

يأتي ذلك، في وقت سجلت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا صباح اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة كهرمان مرعش التركية.

وأفادت الإدارة عبر موقعها الالكتروني، بأنه عند الساعة 5:53 دقيقة فجر اليوم، ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد، فيما ضربت هزة أخرى عند الساعة 7:39 دقيقة المنطقة عينها وقوتها 3.9 على مقياس ريختر.

 وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

المصدر: سانا 

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