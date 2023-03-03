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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب كهرمان مرعش التركية

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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب كهرمان مرعش التركية
AFP
أضرار زلزال كهرمان مرعش
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت اليوم الجمعة منطقة كهرمان مرعش التركية.

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وأفادت الإدارة عبر موقعها الالكتروني، بأنه عند الساعة 5:53 دقيقة فجر اليوم، ضربت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش جنوب البلاد، فيما ضربت هزة أخرى عند الساعة 7:39 دقيقة المنطقة عينها وقوتها 3.9 على مقياس ريختر.

وتشهد تركيا سلسلة من الهزات الأرضية المدمرة، حيث ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال وفقا للمصادر التركية إلى نحو 45 ألف قتيل.

ووفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء زلزال تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص.

وأمس صوت البرلمان التركي، بالإجماع على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في عواقب الزلزالين اللذين ضربا جنوب البلاد، وكان مركزهما كهرمان مرعش.

المصدر: RT

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