قطر.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل شحنة حلويات

أحبطت الجمارك القطرية، محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة حلويات.

وأوضحت هيئة الجمارك القطرية، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الإرساليات البريدية، ضبطت كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة داخل شحنة حلويات.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي الحبوب المخدر بلغ 453 حبة، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة.

أحبطت إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الارساليات البريدية على حبوب مخدرة مخبأة داخل شحنة حلويات ، وعند تفتيش الشحنة تم العثور عليها مختلطة بداخل العلب ، بلغ العدد الإجمالي 453 حبة ، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة بالدولة .#جمارك_قطرpic.twitter.com/zmaPjx4EW0 — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) February 27, 2023

المصدر: RT