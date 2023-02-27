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قطر.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل شحنة حلويات

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قطر.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل شحنة حلويات
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أحبطت الجمارك القطرية، محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة حلويات.

وأوضحت هيئة الجمارك القطرية، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بقسم الإرساليات البريدية، ضبطت كميات كبيرة من الحبوب المخدرة مخبأة داخل شحنة حلويات.

وأضافت الهيئة، أن إجمالي الحبوب المخدر بلغ 453 حبة، وعليه تم تحرير محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 

المصدر: RT

 

 

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