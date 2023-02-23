إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر مطار حمد الدولي في الدوحة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في قطر عن تمكن إدارة الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط تهريب كمية من حبوب اللاريكا المخدرة داخل حقيبة مسافر.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه عند فتح الحقيبة وإفراغها من قبل المفتش الجمركي تم العثور على عدد 7 آلاف حبة.

وعند إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه المواد.

إحباط تهريب 7000 حبة من حبوب اللاربكا المخدرة في حقيبة مسافر وذلك على يد إدارة جمارك مطار حمد الدولي#مرسال_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/WPrrWDtIBu — مرسال قطر (@Marsalqatar) February 23, 2023

المصدر: "الشرق"