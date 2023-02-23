 
مباشر

إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر مطار حمد الدولي في الدوحة

أخبار العالم العربي

إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر مطار حمد الدولي في الدوحة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut3e

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في قطر عن تمكن إدارة الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط تهريب كمية من حبوب اللاريكا المخدرة داخل حقيبة مسافر.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك أنه عند فتح الحقيبة وإفراغها من قبل المفتش الجمركي تم العثور على عدد 7 آلاف حبة.

وعند إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه المواد.

المصدر: "الشرق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا