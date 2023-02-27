سوريا.. 11 شخصا خرجوا بحثا عن الكمأة فسقطوا بلغم "داعشي"

لقي 9 أشخاص، اليوم الاثنين، مصرعهم، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" بسيارتهم شرقي مدينة حماة وسط سوريا، وذلك أثناء عملية البحث عن الكمأة.

وأكدت وكالة "سانا" "استشهاد 9 مواطنين، وإصابة 2 آخرين في قرية المستريحة بريف السلمية الشرقي بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بسيارة تقلهم".

وتعلن وزارة الدفاع السورية بشكل متكرر، عن قيام وحدات الهندسة في الجيش بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مناطق مختلفة في البلاد.

ويشن مسلحو تنظيم "داعش" هجمات متكررة على الحافلات المدنية والعسكرية في سوريا ما أسفر عن مقتل العشرات في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "الوطن"