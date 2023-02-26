أول مسؤول مصري يصل سوريا منذ 2011

وصل إلى العاصمة السورية دمشق، رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي إلى مطار دمشق الدولي.

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وفور وصوله مطار دمشق، أكد رئيس مجلس النواب المصري "نحن في سوريا العزيزة الشقيقة لدعمها والتضامن معها في مواجهة محنة الزلزال"، مضيفا "نقول للشعب السوري.. نحن أخوة ونقف إلى جواره في هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشعب السوري، أن الزيارة تأتي للتأكيد على أن سوريا هي قلب العمل العربي المشترك، موجها الشكر كل الوفود التي قدمت إلى دمشق.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع المستوى إلى سوريا، منذ الأحداث التي لحقت بالدول العربية عام 2011.

المصدر: RT