مصر تتحدث عن فشل مخطط كبير لتدمير سيناء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه "كان هناك مخطط لأن تتحول سيناء لبؤرة إرهاب وتطرف"، مؤكدا "فشل المخطط وأنه لم يستطع أحد أن يفصل سيناء عن قلب مصر".

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وأضاف مدبولي خلال تصريحات على هامش زيارته محافظة الإسماعيلية لتفقد مقر اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء بحضور الرئيس السيسي: أنه بالتوازي كان المخطط مع القضاء على الإرهاب تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، تنمية لم تشهدها من قبل.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الجهود التي نفذتها الدولة بمثابة عبور جديد لسيناء، فإذا كان العبور الأول لتحرير الأرض وتحقيق السلام، فإن العبور الجديد بغرض التنمنية الشاملة.

وأضاف مدبولي: سيناء مفتاح موقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته.

وقال مدبولي إن الدولة اختارت التنمية الشاملة في سيناء بالتوازي مع الحرب على الإرهاب، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 7 كباري على قناة السويس بتكلفة حوالي مليار جنيه.

وأضاف أنه كان على الدولة مواجهة تحديات ضخمة في سيناء، والحفاظ على سيناء كجزء أصيل من قلب مصر.

ونوه بأنه على مر التاريخ لم يكن هناك أي رؤية لتطوير سيناء، وهو ما بدأ بعد حرب 1973 وربط سيناء بالعالم واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه لن يستطيع أحد أن يكسر إرادة المصريين، ولن يستطيع أحد فصل سيناء عن الدولة المصرية، لافتا أن حجم الاستثمارات التي نفذت أو يجري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء وصل إلى 610 مليارات جنيه على التنمية المتكاملة في سيناء.

المصدر: RT