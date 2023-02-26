السفارة السعودية في الكويت تذكر رعاياها "بقانون كويتي" عقب تحذير أصدرته دائرة الإعلام الأمني

حذرت السفارة السعودية في الكويت، مواطنيها من رفع أية أعلام، بخلاف علم دولة الكويت.

وكتبت السفارة تحذيرا لمواطنيها عبر "تويتر" قالت فيه: "نود تنويه المواطنين الكرام، بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى، أو أي أعلام قبلية أو طائفية، أو شعارات تدل على فئة أو جماعية، أو أية كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة".

تود السفارة التنويه للمواطنين الكرام،بأن الأنظمة في دولة الكويت الشقيقة تنص على مخالفة وحجز أي مركبة تحمل أعلام دول أخرى،أو أي أعلام قبلية أو طائفية أو شعارات تدل على فئة أو جماعة أو أي كتابات أو ملصقات غير رسمية أو زوائد إضافية على الجزء الخارجي لجسم المركبة.وعلى ذلك جرى التنويه https://t.co/PyjjWwuvzB — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) February 24, 2023

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وجاء تحذير السفارة، تعقيبا لتحذير أصدرته دائرة الإعلام الأمني في الكويت، شددت فيه على أنها "ستخالف وتحجز المركبات التي تحمل أعلام دول أخرى أو أية أعلام أو شعارات تدل على فئة أو جماعة، أو كتابات وملصقات غير رسمية".

السعوديه تخالف اي سياره واضعه علم الكويت



عشان جذي السفاره الكويتيه في اوتاوا طلبت من كندا السماح برفع اعلام الكويت .. وكندا سمحت لهم 😅😅😅



هذا تاكيد على كلامي ان ملوك السعوديه وامراءها مايردون على اكبر شيخ كويتي#مصعب_الفيلكاوي#العيد_الوطني_الكويت#الكويت#السعودية#كنداpic.twitter.com/QMLZYm93bx — مصعب محمد الفيلكاوي (@Ms3balfailakawy) February 24, 2023

وأثار بيان الإعلام الأمني في الكويت، والسفارة السعودية، جدلا واسعا، بين مستخدمي تويتر، الذين تداولوا فيديوهات لإيقاف مركبات تحمل أعلام البلدين.

الحجز لاي سيارة تحمل علم كبير يحجب الرؤيه في الطريق سواء علم الكويت او السعودية .. هذا سعودي رايح للحجز . النظام على الجميع

وتعجزون تسببون فتنه بين البلدين

👇🏼 https://t.co/FLPKFbCi65pic.twitter.com/PV2ixYfSWG — MBS عقاب 🇸🇦 (@agaab_x) February 24, 2023

وأوقفت الشرطة السعودية عدة مركبات تحمل العلم الكويتي، خلال احتفالات "يوم التأسيس"، ومن جانبها أوقفت الشرطة الكويتية المركبات التي تحمل أعلاما ومن بينها علم السعودية.

قرار صحيح وسبقتنا فيه دول شقيقة،، فوضى الأعلام لازم تختفي،، الاعلام القبلية والطائفية الي تقسم المجتمع لازم تختفي … واتمنى اضافة منع العواميد الحديدية القاتلة الي تثبت على السيارات و تتعلق عليها الاعلام 🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼 لا علم الا #علم_الكويت ولا ولاء الا ل #الكويتpic.twitter.com/mNWxqIR3fQ — Mohammad AL-Hasan (@Dr_mojo_) February 24, 2023

في حين برر بعض رواد "تويتر"، إيقاف المركبات من قبل الطرفين، أنه بسبب كبر حجم الأعلام المرفوعة، والتي حجبت الرؤية عن كثير من المركبات.

مجموعة من شباب الكويت أحبوا أن يشاركوا أبناء المملكة فرحتهم بـ #يوم_التاسيس ، فشاركوا الاحتفالات ورفعوا علم بلادهم الكويت للتأكيد على التضامن بين أبناء الخليج.

وبدل أن يتم التفاعل معهم وإكبار روح التآخي... تم حجز سياراتهم كعقوبة على رفع علم الكويت!



أيّ عقلية تحكم بلدنا اليوم؟! pic.twitter.com/5pEzXuLzDx — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 23, 2023

وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا في الـ 19 من يونيو عام 1961، حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي حينها، السير جورج ميدلتن، وألغى بموجبها الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا في الـ 23 من ينايرعام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

واحتلفت الكويت بيومها الوطني الأول يوم الـ 19 من يونيو عام 1962، أقيم يومها عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من دروازة البريعصي.

وفي الـ 18 من مايو عام 1964 تقرر دمج تاريخ الاستقلال الجديد مع ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، على عرش الكويت، والذي يصادف الـ 25 فبراير، تكريمًا له ولدوره في استقلال الكويت.

المصدر: RT