رام الله تؤكد مشاركة وفد فلسطيني "رفيع المستوى" في الاجتماع الخماسي بالأردن اليوم

أكدت السلطة الفلسطينية أن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك في الاجتماع الخماسي الذي يعقد في العقبة الأردنية اليوم الأحد، ويضم الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

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وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي لها اليوم الأحد، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، "سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وأضاف البيان أن الوفد الفلسطيني "سيشدد على ضرورة وقف جميع الاعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال".

في المقابل، دعت فصائل فلسطينية لمؤتمر صحفي الساعة الـ12 ظهر اليوم للحديث عن موقفها من القمة الخماسية، بعد أن دانت ما وصفته بـ"اللقاء السياسي والأمني"، الذي تعتقد أنه "يشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه"، فيما دعت حركات شبابية لتنظيم وقفة ضد مشاركة السلطة الفلسطينية في القمة الخماسية.

ونفى مصدر أردني مسؤول مساء السبت، ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قمة العقبة، مدعية أن هدفها هو تدريب عناصر من جهاز الأمن الفلسطيني في قواعد تدريبية على الأراضي الأردنية لقتال فصائل المقاومة في الضفة الغربية.

وقال المصدر الأردني لوكالة عمون الأردنية إن "ما تم تداوله عار عن الصحة، مرجحا أن يكون مصدره متطرفون يريدون التصعيد وإفساد الجهد المستهدف وقف جميع الإجراءات الأحادية والعمليات العسكرية وصولا إلى مرحلة تهدئة يتم خلالها بناء ثقة وصولا إلى انخراط سياسي".

المصدر: "وفا" + RT