الأول من نوعه منذ سنوات وبحضور مصري أمريكي.. اجتماع فلسطيني إسرائيلي في الأردن

نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر مطلع أن عمان ستستضيف الأحد القادم اجتماعا فلسطينيا إسرائيليا، سيحضره ممثلون عن مصر والولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيكون "سياسيا ـ أمنيا" وأنه "يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يقوم بها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجر دوامات كبيرة من العنف، إضافة إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

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وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي سيعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة هو أول اجتماع من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.

وقال إن وقف جميع الإجراءات الأحادية هو المنطلق الرئيس لوقف التدهور وسيكون في مقدمة المواضيع التي سيبحثها الاجتماع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية تأكيدها على "أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت شديد الحساسية، وأن عقده يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور وتمهد لإجراءات تمهد لانخراط أعم".

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية