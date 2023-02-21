الأردن: نتلقى إشارات من إسرائيل للتهدئة بالأراضي الفلسطينية

أكدت الحكومة الأردنية أن هناك "إشارات" تصل الأردن للذهاب نحو "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي سيكون من "المهم إن تم الالتزام" بها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن هناك "إشارات" تصل الأردن للذهاب نحو "التهدئة" في الأراضي الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي سيكون من "المهم إن تم الالتزام" بها خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وجدد التأكيد على الموقف الرسمي الذي حذّر مرارا من التصعيد أو محاولة "العبث بالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس".

المصدر: "خبرني" + وكالات