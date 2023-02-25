يمكن عبوره مشيا.. جفاف غير مسبوق لنهر دجلة في العراق

أظهرت صور لنهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعرضه لحالة جفاف لم يشهدها إلى حد إمكانية عبوره سيرا على الأقدام.

وتظهر الصور أشخاصا من ميسان يعبرون النهر وسط مدينة العمارة سيرا على الأقدام نحو الضفة الأخرى بعد الجفاف الذي حل به.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن الناشط البيئي في ميسان أحمد الساعدي أن "الوفرة المائية التي شهدتها المحافظة بوقت سابق، كانت نتيجة الأمطار وقد استهلكتها الأرض بسبب عطشها وكذلك الأهوار".

وأضاف، "بعد انتهاء الأمطار ونفاد الوفرة المائية المطرية، فإن الجفاف عاد من جديد وبشكل قاس هذه المرة على الأنهار الرئيسية في المحافظة".

وأشار الساعدي إلى أن "الحديث عن إطلاقات مائية من قبل تركيا لنهر دجلة، غير صحيح، وندعو لضغط دولي من أجل انقاذ هذه المناطق من جفاف مرعب قد يحل بها صيفا".

وكالة "شفق" نيوز

المصدر: وكالة "شفق نيوز"