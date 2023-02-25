رئيس الوزراء المصري يزور قطر على رأس وفد رفيع المستوى

يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دولة قطر يوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن رئيس الوزراء سبحث العلاقات الثنائية والمضي قدما في ملفات متنوعة تتعلق بالاستثمار بين البلدين.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن زيارة رئيس الوزراء ووفد من الوزراء ورجال الأعمال تستهدف دعم التعاون المشترك بين البلدين، وضخ استثمارات قطرية في مصر، وبخاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة غير مسبوقة في مصر في مجالات متعددة.

وحسب المصادر الدبلوماسية فإن زيارة مدبولي تأتي بدعوة من نظيره القطري، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون يوم الأحد.

وأوضحت أن الزيارة تتضمن مباحثات ثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات متنوعة في مجالات استثمارية مختلفة في إطار نمو العلاقات المصرية القطرية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأردفت بالقول إن هذه الاتفاقيات الثنائية الاستثمارية ستكون بداية لمشروعات قطرية متعددة في مصر خلال الفترة المقبلة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري