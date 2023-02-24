الجزائر.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث المروري إلى 8 قتلى

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب حافلة للركاب في الجزائر إلى 8 قتلى و19 جريحا، في حادث وصفه الرئيس عبد المجيد تبون بالمروع.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث جراء سقوط حافلة لنقل المسافرين متجهة نحو تيكجدة في واد على مستوى الطريق الوطني رقم 33 في ولاية البويرة.

لا حول ولا قوة إلا بالله..إن القلب ليحزن من الحادث المروّع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال بتكجدة.أتقدم في خشوع بتعازيّ القلبية لكل أسر المتوفين رحمهم الله، ودعائي للجرحى بالشفاء العاجل.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) February 24, 2023

وفي تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قدم الرئيس تبون تعازيه لأسر المتوفين، ووصف الحادث بالمروع الذي أودى بحياة أطفال ونساء ورجال.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT