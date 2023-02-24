هل تضرب الزلازل مصر خلال الأيام المقبلة؟

أجاب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، عن تساؤلات حول هل مصر ستتعرض لزلازل أخرى في الأيام المقبلة؟

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وقال القاضي، إن مصر لا تقع في منطقة الزلازل المدمرة، لكنها يمكن أن تتعرض لبعض الزلازل المتوسطة، التي تكون قوتها ضعيفة وغير محسوسة للمواطن العادي في مصر، وأحيانا يشعر بها بعض المواطنين، على حد قوله.

وأكد مسؤول بغرفة الرصد الزلزالي في مصر أحمد حسني، أن عملية الرصد والمتابعة لحدوث الزلازل تتم بشكل يومي ولمدة 24 ساعة خلال اليوم.

وأوضح أن هناك شاشة عرض كبيرة يتم من خلالها نقل قراء البيانات، عن طريق برامج خاصة لتحليل البيانات الصادرة من محطات الرصد الزلزالي، حيث توضح البيانات التوقيت الفعلي لوقوع الزلزال بمُعامل تأخير يصل إلى صفر، وعند حدوث أي إشارات على الشاشة يتم نقل البيانات التي يحتفظ بها داخل وحدات تخزين البيانات.

وشعر سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى بهزة أرضية، خلال الساعات الماضية.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 4.09 درجات على مقياس ريختر على بعد 21 كيلو متر من شمال مدينة السويس.

المصدر: القاهرة 24