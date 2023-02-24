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مصر تتعرض لـ3 هزات أرضية متتالية

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مصر تتعرض لـ3 هزات أرضية متتالية
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سجلت شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر اليوم، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

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وحسب المحطة القومية، تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة. 

بينما سجلت شبكة المركز الأورومتوسطي هزة أرضية جنوب اليونان بقوة 3 درجات. 

وكانت هناك أيضا هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورومتوسطي. 

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، جزيرة هالماهيرا في إندونيسيا، حسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

المصدر: القاهرة 24

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