سوريا.. تسجيل 92 هزة أرضية خلال أقل من يومين

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل 24 هزة ارتدادية حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي اليوم، و68 هزة يوم أمس.

وقال المركز التابع لوزارة النفط، إن محطاته سجلت ٢٤ هزة ارتدادية حتى الساعة ٧ مساء اليوم، أكبرها جاءت بقدر ٤.٨ غرب إدلب بـ ٤٨ كم.

وكان المركز أعلن في بيان صباح اليوم تسجيل 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

وأوضح أن تلك الهزات توزت كما يأتي:

47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجات.

3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4، وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت.

4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر يتراوح بين 2.3 و2.9 درجة.

14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

وأشار المركز إلى أن "الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع الزمن مع استمرار لتسجيل الهزات الضعيفة".

المصدر: RT