الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة (صور)

عم إضراب شامل، اليوم الخميس، كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديدا بقتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية يوم أمس الأربعاء.

كما عم الإضراب الشامل، أنحاء مدينة القدس الشرقية، وأغلقت الغالبية العظمى من المحال التجارية أبوابها فيما علقت الدراسة في المدارس والجامعات.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الأربعاء، عن رفع حالة التأهب في القدس الشرقية.

​​​​​​​والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، "استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 3 مسنين وقاصر في عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف إن "الإضراب الشامل يعم كافة محافظات الضفة الغربية، وهو شكل من أشكال المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني على قلب رجل واحد في مواجهة الاحتلال".

ووصف العملية العسكرية في نابلس بـ"المجزرة"، داعيا لتدخل دولي لـ"وقف العدوان الإسرائيلي".

RT

RT

RT

المصدر: "القدس" + RT