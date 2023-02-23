محكمة بريطانية تصدر حكما لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت

صدر، اليوم الخميس، أول حكم قضائي خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، الذي حدث في 4 أغسطس 2020، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وجاء في بيان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة: "لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها".

وأضاف: "بعد سنة ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد عدّة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

ورأى نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، في هذا الحكم "إنجازا كبيرا يعزز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاًعن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجددا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".

المصدر: "المستقبل ويب"