قاضي محكمة التمييز يعلن إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

أعلن قاضي محكمة التمييز اللبنانية غسان عويدات اليوم الأربعاء عن إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

كما ادعى مدعي عام التمييز على المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وأصدر قرارا بمنعه من السفر.

وقالت النيابة العامة التمييزية: "الضابطة العدلية لا تزال بيد القاضي غسان عويدات، فقرار القاضي البيطار بالأمس لم ينفذ بينما قرار عويدات اليوم بإطلاق سراح الموقوفين ستنفذه الأجهزة الأمنية".

من جهته، أوضح المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار قائلا: "لا قيمة قانونية لقرار مدعي العام التتمييزي باخلاء سبيل الموقوفين بقضية انفجار المرفأ".

وأضاف: "تجاوب القوى الأمنية مع قرار عويدات بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

وتابع القاضي طارق البيطار مؤكدا: "المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار غسان عويدات".

وأمس الثلاثاء، أدرج قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل.

المصدر: RT