مباحثات جزائرية روسية

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني، الأربعاء بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير روسيا بالجزائر، فاليريان شوفاييف.

جاءت المباحثات بناء على اتصال أجراه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 31 يناير 2023 الماضي.

وأكد الطرفان على ضرورة التحضير لزيارة الرئيس الجزائري إلى روسيا شهر مايو القادم.

وأشار بلاني، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا من خلال توسيع هيكل الميزان التجاري، وجعله أكثر توازنا داعيا في هذا الصدد الشركات ورجال الأعمال في روسيا إلى زيادة استثماراتهم المباشرة في الجزائر.

وأوضح بلاني، للسفير الروسي أن اتساع رقعة بؤر النزاعات والصراعات في العالم، تبرز الحاجة الماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز منظومة العمل المتعدد الأطراف وتشجيع ثقافة الحوار والتفاوض والتسوية السلمية للنزاعات.

إقرأ المزيد

وأضاف بهذا الخصوص أن الجزائر، دافعت ولا تزال من أجل إقامة علاقات دولية متوازنة وعالم متعدد الأقطاب.

وكان اللقاء فرصة سانحة أيضا للتطرق إلى عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التعاون المثمر بين الطرفين في إطار صيغة "الأوبك+"، ومنتدى الدول المصدرة للغاز وأهمية توطيده أكثر فأكثر في ظل التقلبات التي تشهدها سوق الطاقة العالمية، ومسار انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس".

المصدر: النهار الجزائرية