السفير الروسي في الجزائر يزور المجلس الإسلامي الأعلى

قام سفير روسيا لدى الجزائر فاليريان شوفاييف أمس الثلاثاء بزيارة "مجاملة وتعارف" إلى مقر المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر حيث استقبله رئس المجلس بوعبد الله غلام الله.

وأفاد بيان نشره المجلس عبر "فيسبوك"، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الجزائرية الروسية، خاصة بين المجلس الإسلامي الأعلى والمؤسسات الدينية في روسيا، حيث لفت البيان إلى أن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عضو في مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي".

وأشار البيان إلى أن عددا من العلماء وممثلين المؤسسات الدينية الإسلامية سيشاركون في المؤتمر الدولي "السلوك الحضاري" الذي ينظم في مدينة وهران الجزائرية في فبراير المقبل.

المصدر: RT