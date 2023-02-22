تونس.. توقيف القيادي عصام الشابي في شبهات أمنية خطيرة على الدولة

تناقلت مواقع إعلامية تونسية نبأ توقيف القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن عناصر الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، تولوا منذ قليل عملية توقيف الشابي.

وبحسب المعطيات الأولية فإن إيقاف الشابي له علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي.

المصدر: موزاييك إف إم