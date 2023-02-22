"فين زمن الإرهاب الثقيل".. مسؤولة مصرية تعلن تلقيها تهديدات بالقتل من "عيال أخيب من الفئران"

كشفت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في مصر نهاد أبو القمصان، عن تلقيها تهديدات بالقتل، وكما أعلنت إبلاغها النائب العام عن أشخاص "يهددون" الأمن والسلم القومي.

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وعلقت أبو القمصان خلال مداخلة تلفزيوينة على رد فعلها إزاء تهديدات القتل قائلة: "أنا اتقتلت ضحك.. العيال دي أضعف وأخيب من الفئران دول إرهابيين توتو" على حد وصفها.

وواصلت سخريتها قائلة: "إحنا لعبنا مع إرهاب التسعينيات.. فين إرهاب الزمن الثقيل، الإرهاب اللي قتل رئيس جمهورية، وهدد رئيس مجلس شعب".

ووصفت المجموعة بالفئران، وذلك على خلفية إغلاقهم حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب بلاغها، موضحة أنهم لم يغلقوا مجموعتهم عبر تطبيق "تيليغرام"، معقبة: "يخيل لهم أن التطبيق مساحة آمنة للهروب من النائب العام ومباحث الإنترنت!".

وأشارت إلى تقدمها ببلاغ للنائب العام ليس فقط بشأن تهديدها بالقتل ولكن أيضا لتهديد سلم المجتمع، داعية المجتمع إلى التصدي والمواجهة وعدم الخوف.

وأعربت عن سعادتها بمساندة منظمات المجتمع المدني بالانضمام إلى البلاغ من أجل التأكيد على أهمية الموضوع، مشددة على ضرورة التصدي للعنف الإلكتروني.

المصدر: الشروق