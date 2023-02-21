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ليبيا.. انتشال جثة مجهولة الهوية من مقبرة جنوب شرق العاصمة طرابلس

أخبار العالم العربي

ليبيا.. انتشال جثة مجهولة الهوية من مقبرة جنوب شرق العاصمة طرابلس
Legion-Media
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أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بليبيا، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة مجهولة الهوية، بمدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

 

وذكرت الهيئة الليبية المختصة في بيان، أنه تم عرض الجثة على الطب الشرعي وأخذ عينة من الفريق المختص بالهيئة وإحالتها إلى إدارة المختبرات لاستخلاص الحمض النووي.

ونوهت الهيئة العامة بأن: "العمل مستمر على باقي البلاغات الواردة إليها".

ويتواصل اكتشاف الجثث المجهولة في مدينة ترهونة، من قتلى حرب العاصمة طرابلس (2019- 2020).

وأعلن رئيس هيئة البحث عن المفقودين، في مطلع يناير الماضي، انتشال 3 جثث من مقبرة اكتشفت بالمنطقة نفسها في مدينة ترهونة.

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المصدر: بوابة الوسط 

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