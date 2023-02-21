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الكويت.. سجن باحث نفسي 7 سنوات لتسريبه مخدرات إلى السجناء

أخبار العالم العربي

الكويت.. سجن باحث نفسي 7 سنوات لتسريبه مخدرات إلى السجناء
Gettyimages.ru
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قضت محكمة الجنايات في الكويت، بسجن باحث نفسي لمدة 7 سنوات عن 4 تهم أُسندت إليه، بعد ضبطه وهو يقوم بتهريب المخدرات إلى السجن المركزي، بدل معالجة السجناء من الإدمان.

وأفادت صحيفة "القبس" بأن المحكمة غرمت المتهم مبلغ 6 آلاف دينار في تهمتين أخريين، في ما برأته من تهمة تلقي الرشوة لعدم ثبوتها بحقه.

وبحسب "القبس"، تم ضبط المتهم وهو يخبئ حبوبا من المؤثرات العقلية ومواد مخدرة أخرى.

وكشفت التحقيقات أنه اعتاد دخول السجن لمباشرة وظيفته في علاج السجناء من الإدمان وتقويمهم، وبدلا من ذلك أدخل السموم لهم.

المصدر: "القبس"

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