وزير الداخلية المغربي والوزير الهولندي يتباحثان في قضايا الهجرة

قام وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء بالرباط، مع الوزير الهولندي المكلف بالهجرة، إيريك فان دير بورغ، بمحادثات مهمة في مجال الهجرة.

وأشار بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، أن الوزيرين نوها، خلال هذه المحادثات، بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة.

وأشاد الوزيران، بإطلاق، في يونيو 2022، للمجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة، وكذا انعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة.

واتفق الطرفان على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر.

وتم التركيز خلال هذه المحادثات على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب-هولندا-إفريقيا)، التي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة، من خلال التكوين المشترك، وتعزيز القدرات والدعم التقني لفائدة بلدان الجنوب الشريكة.

واستحضر لفتيت، بخصوص القاصرين غير المرفقين، تعليمات الملك المغربي محمد السادس، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان.

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المصدر: هسبريس