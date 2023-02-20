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الرئيس الجزائري يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتلقى رسالة خطية من أمير دولة قطر
Legion-Media
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تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني.

وقد استقبل الرئيس الجزائري، بمقر الرئاسة، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مبعوثا خاصا، حاملا رسالة خطية من أمير دولة قطر.

واستقبل في وقت سابق، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الذي يقوم بزيارة عمل على رأس وفد عسكري هام.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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