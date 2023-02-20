رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل نظيره القطري

استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الذي يقوم بزيارة عمل على رأس وفد عسكري هام.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان، تشير فيه أن الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأشار البيان، أن الطرفين تطرقا خلال هذا اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وهنأ الفريق أول السعيد شنقريحة الأشقاء في دولة قطر على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم، التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر الشقيقة، مذكرا بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية متعددة الأشكال بين الجزائر ودولة قطر.

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المصدر: الخبر الجزائرية