مباحثات حول التعاون العسكري بين الإمارات والجزائر

التقى رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، بالرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، مبارك سعيد غافان الجابري.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان أن "الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية".

وأضاف البيان أن الطرفين أجريا خلال اللقاء "محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء جرى على هامش أعمال الدورة 11 للجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية، وحضره رئيس دائرة المؤن، ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد الإماراتي".

المصدر: RT