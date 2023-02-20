مباحثات بين رئيس الحكومة المغربية والمدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الاثنين بالرباط، مباحثات مع أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي.

وجرت المباحثات مع أكسيل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، مرفوقا بفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت رئاسة الحكومة المغربية، في بلاغ أن "اللقاء شكل مناسبة للإشادة بعلاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، وبحث السبل والوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، وكذا استعراض الإصلاحات الهيكلية والجريئة التي باشرتها الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات".

ونوه رئيس الحكومة المغربية، بجهود البنك الدولي في دعم ومواكبة مشاريع التنمية والتحديث في المغرب، الرامية إلى تنزيل الأوراش ذات الأولوية البالغة، على غرار تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية.

ووضح أخنوش، فخر المغرب باحتضان الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع تنظيمها في مدينة مراكش سنة 2023، حيث ستنعقد في إفريقيا من جديد بعد نصف قرن.

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المصدر: هسبريس