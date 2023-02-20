ما هي إمكانية تعرض السعودية للزلازل؟ هيئة المساحة الجيولوجية توضح (فيديو)

أوضح مدير برنامج الزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية خالد يوسف، أن المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، قال خالد يوسف: "الحمد الله المملكة بعيدة تماما عن مناطق الأحزمة الزلزالية ذات النشاط الزلزالي العنيف، من حيث القدر الزلزالي، كما حدث في تركيا وسوريا".

وأفاد بأن السمات الجولوجية، في المملكة تختلف كثيرا عن جيولوجية هذه المناطق، والوضع آمن وليس هناك أي قلق.

فيديو | مدير برنامج الزلازل والبراكين في "المساحة الجيولوجية" م. خالد يوسف لـ #نشرة_التاسعة: المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن#الإخباريةpic.twitter.com/9QPX8upv2C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 19, 2023

المصدر: "الإخبارية"