 
مباشر
عاجل
إدارة الكوارث التركية تحذر من ارتفاع مستوى سطح البحر وتطلب الابتعاد عن الشواطئ

ما هي إمكانية تعرض السعودية للزلازل؟ هيئة المساحة الجيولوجية توضح (فيديو)

أخبار العالم العربي

ما هي إمكانية تعرض السعودية للزلازل؟ هيئة المساحة الجيولوجية توضح (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/usjw

أوضح مدير برنامج الزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية خالد يوسف، أن المملكة بعيدة عن مناطق الأحزمة الزلزالية والوضع آمن.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، قال خالد يوسف: "الحمد الله المملكة بعيدة تماما عن مناطق الأحزمة الزلزالية ذات النشاط الزلزالي العنيف، من حيث القدر الزلزالي، كما حدث في تركيا وسوريا".

وأفاد بأن السمات الجولوجية، في المملكة تختلف كثيرا عن جيولوجية هذه المناطق، والوضع آمن وليس هناك أي قلق.

المصدر: "الإخبارية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا