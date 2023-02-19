هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ترصد هزة أرضية ضربت سلطنة عمان

أعلنت الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزة أرضية جنوب شرق المملكة، بقوة 4.1 على مقياس ريختر وبعمق 16 كلم صباح اليوم الأحد، الساعة 07:55.

وقال المتحدث باسم الهيئة طارق أبا الخيل إن الهزة الأرضية تبعد عن الحدود السعودية 140 كلم في الجزء الشرقي لسلطنة عمان.

وأضاف: "بناء على نتائج خريطة الشدة الزلزالية، لا تأثير للهزة على الأراضي السعودية ولا خطورة منها"، موضحا أن الهيئة تتابع وتراقب وترصد الهزات الأرضية وتعمل على تحليلها وتحديد مصادر ونطاقات النشاط الزلزالي باستخدام 291 محطة رصد زلزالي منتشرة بطريقة علمية لتغطية كافة مناطق السعودية والوضع في المملكة مطمئن.

وصباح اليوم الأحد، قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

المصدر: "عكاظ" + RT