إيطاليا.. إيقاف 4 عناصر من الشرطة أفرطوا في تعنيف مغربي بالمشفى

قامت السلطات الإيطالية بتوقيف 4 عناصر من الشرطة المحلية لمدينة ساسولو شمال البلاد، عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق، للاشتباه في تورطهم بتعذيب رجل مغربي داخل مستشفى حكومي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن عناصر الشرطة اقتحموا المستشفى دون أن يتصل بهم أحد، حيث توجهوا إلى رجل يحمل جنسية مغربية كان في غرفة الطوارئ بسبب أزمة سكري وانهالوا عليه بالضرب على صدره ورأسه.

ووجه مكتب المدعي العام إلى الموقوفين تهم "تعنيف مريض والكذب وتزوير الحقائق في محضر الواقعة".

وذكر أنه بناء على الشكاية التي تقدم بها مدير المستشفى، والتي تتضمن شهادات باقي الطاقم الطبي، فإن المعنيين كانوا يصرخون في المريض الذي كان فاقدا للوعي بعبارات تتهمه بتعاطي المخدرات والاتجار بها.

وتم نقل المعني بعد أن أصيب بأزمة صحية في الشارع العام، بسيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر إلى المستشفى، حيث تم تشخيص حالته بانخفاض حاد للسكر في الدم.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى السلطات الإيطالية، فإن الضحية مهاجر مغربي قانوني، يقيم ويعمل بإيطاليا منذ سنوات، ولم تصدر في حقه أي متابعة أو شكوى تتعلق بالمخدرات.

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المصدر: هسبريس