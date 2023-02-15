المغرب يسلم واشنطن أمريكيا مطلوبا بـ5 تهم منذ 9 سنوات

سلمت السلطات المغربية أمريكيا مطلوبا في الولايات المتحدة منذ سنة 2014، يواجه 5 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل.

ووفق بيان صادر عن المدعي العام، بمقاطعة آدامز بولاية كولورادو الأمريكية، تمت عملية التسليم، الأسبوع الماضي، لفريق التسليم التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

وجرى وضع المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 عاما، رهن الحبس الاحتياطي في سجن مقاطعة آدامز، على أن يمثل أمام محكمة المقاطعة ذاتها يوم الجمعة 17 فبراير الجاري.

وكان المتّهم قد تمكّن من الفرار قبل مثوله أمام جلسة استماع في مايو 2014، وظل مطاردا منذ ذلك الوقت دون معرفة مكانه، قبل أن يتم اعتقاله في المغرب، وفق المدعي العام الذي أعرب في البيان عن "تقديره لجهود السلطات المغربية لمساهمتها في العملية".

وتأتي العملية بعد أيام فقط على تسليم السلطات المغربية لنظيرتها الأمريكية خمسينيا يواجه مجموعة من التهم، بينها الاحتيال المصرفي، والاحتيال الضريبي، وغسل الأموال، تصل عقوبتها إلى 30 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى مليون دولار.

المصدر: "هسبريس"