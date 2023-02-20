وفاة مرافق الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن اللواء يوسف أبو مغصيب المعروف فلسطينيا بـ"الشبل"، توفي في وقت سابق اليوم الاثنين.

ونشر الجاغوب تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "الأخ المناضل يوسف أبو مغصيب (يوسف الشبل) في ذمة الله بعد مسيرة عطاء وتضحية طويلة عمل مرافقا مع القادة الشهداء (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) أبو عمار و(خليل الوزير) أبو جهاد.. وبهذا نودع بطلا من أبطال الفتح الثوريين".

الأخ المناضل يوسف أبو مغصيب ( يوسف الشبل )في ذمة الله بعد مسيرة عطآء وتضحيه طويله عمل مرافقاً مع القاده الشهدآء أبو عمار وأبو جهاد اللهم اغفر له وارحمه واجعله من اهل الفردوس الأعلى .وبهذا نودع بطلاً من أبطال الفتح الثوريين .

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/x1oVocJsYb — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) February 20, 2023

وفاة المناضل اللواء/ توفيق عبد العزيز أبو مغصيب، الملقب بــ "يوسف الشبل"، (السائق الشخصي للرئيس الراحل أبو عمار)

بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالعطاء في خدمة الثورة الفلسطينية pic.twitter.com/HGAN8QLg6P — شبكة القلعة الإعلامية (@alklaanews) February 20, 2023

المصدر: RT